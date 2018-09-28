الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. فيديو

أفاد محمود شاهين، مدير مركز إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة يصل إلى 4 درجات مئوية، على مستوى كافة المحافظات بداية من أمس الخميس، على أن ينتهي يوم الأحد.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الجمعة، أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة يصاحبه فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربي، أو على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ما بين خفيفة إلى متوسطة، ولا خطورة منها على الأنشطة اليومية.



وأِشار "شاهين" إلى أنه مازال هناك تواجد للشبورة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر خاصة مدن القناة ومحافظات الوجه البحري ومداخل ومخارج القاهرة.

