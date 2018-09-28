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بين الناس

انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
أحمد قطب
يعانى أهالى حلمية الزيتون وتحديدا بمحيط محطة المترو من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة وسط تجاهل مسئولى الحي.

ورصدت عدسة "صدى البلد" انتشار القمامة هناك وعدم توافر صناديق قمامة.

وقال رجب محمود أحد الأهالى إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لرئيس الحى ولكن دون رد وجدوى.

وتابع كريم على قائلا: "تعبنا وزهقنا من الروائح الكريهة كل يوم عاوزين حل".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 .
انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور
انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور
انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور
انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور
انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور
انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور
انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور
انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور
انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور
انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور
انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

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