انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

يعانى أهالى حلمية الزيتون وتحديدا بمحيط محطة المترو من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة وسط تجاهل مسئولى الحي.



ورصدت عدسة "صدى البلد" انتشار القمامة هناك وعدم توافر صناديق قمامة.



وقال رجب محمود أحد الأهالى إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لرئيس الحى ولكن دون رد وجدوى.



وتابع كريم على قائلا: "تعبنا وزهقنا من الروائح الكريهة كل يوم عاوزين حل".



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