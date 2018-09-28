إقبال كبير على شراء المواد الغذائية من معارض كلنا واحد.. صور

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع عددٍ من السلاسل التجارية، طرح السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة كلنا واحد.



يذكر أن المبادرة منذ انطلاقها تشهد إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعار السلع المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم بالجهد الذي تبذله أجهزة الوزارة من أجل الإرتقاء بمنظومة الأداء الأمنى ودعم أواصر التعاون والتواصل مع أبناء الشعب المصرى.



ويأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية - برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور وإستكمالًا لفعاليات المبادرة فى مجال توفير السلع الغذائية والخضراوت والفاكهة والسلع المدرسية.