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رياضة

إشادة واسعة باستضافة مصر للوفود المشاركة ببطولة الشيخة فاطمة للرماية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
نور عادل
تلقى الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، إشادة من الوفود المشاركة في بطولتي الشيخة فاطمة بنت مبارك والجائزة الكبرى للرماية التي تستضيفها مصر حاليًا حتى مطلع أكتوبر المقبل، والتي تقام على ملاعب نادي صيد 6 أكتوبر والرماية بالهرم.

وتقام البطولة بمشاركة 8 دول من مختلف أنحاء العالم وهي: "الكويت، الإمارات، إيطاليا، كازاخستان، بلغاريا، أرمينيا، السودان وتونس".

وعبر مسؤولو الوفود المشاركة عن سعادتهم بالتواجد في مصر للعام الثاني على التوالي، مؤكدين حسن استضافة مصر لجميع أفراد البعثات والإقامة الجيدة وتوفير كافة الإمكانيات من ميادين للتدريب ووسائل تنقلات مميزة للاعبين.

وأقيمت حتى الآن فعاليات 3 أيام بالبطولة، والتي شهدت منافسة شرسة بين اللاعبين المشاركين من مختلف الدول، فيما حقق رماة المنتخب الوطني 16 ميدالية حتى الآن بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و7 ميداليات برونزية.

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