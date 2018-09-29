نائب: وزارة التعليم فشلت في تهيئة الرأى العام للنظام الجديد

قال النائب مصطفى كمال الدين حسن، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إن وزارة التعليم أخفقت بشكل كبير فى تهيئة الرأي العام وأولياء الأمور، للتأقلم مع النظام التعليمي الجديد، مشيرًا إلى أنه تابع سير العملية الدراسية بنفسه، ورصد العديد من السلبيات التى تكشف مدي حاجتنا للمزيد من الجهد لنجاح المنظومة الجديدة.



وأضاف "كمال الدين حسين"فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن أزمة كثافة الطلاب بالفصول، كان يمكن حلها، من خلال الاستمرار فى فتح الـ 30 ألف فصل، التى تم الاتفاق عليها من قبل، إلا أن الوزارة لم تفتح سوى 15 ألف فصل فقط.



كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد استنكر ظاهرة الصور الملفقة والشائعات والفيديوهات القديمة والتربص وتجاهل كل محاولات التطوير مع بدء العام الدراسى الجديد.