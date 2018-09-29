جثث في الطرقات.. بسبب الميراث فلاح يقتل شقيقه بأسيوط.. شحنة مخدرات وراء جثة تاجر بمطروح.. وسائق يموت من أجل حبيبته بالسلام

شهد أمس الجمعة، العديد من جرائم القتل والانتحار، فى عدد من المحافظات، ونجحت الأجهزة الامنية فى فك طلاسم بعضا منها، ومازال بعضها تعمل على كشف غموضه من خلال ذلك التقرير نرصد تلك الجرائم بعد تزايدها فى الفترة الأخيرة.



شحنة مخدرات وراء مقتل تاجر مخدرات بمطروح

نجحت الأجهزة الأمنية والبحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح فى ضبط تشكيل عصابي وراء واقعة مقتل أحد تجار المخدرات بمطروح، وذلك بهدف الاستيلاء على شحنة مواد وأقراص مخدرة كانت بحوزته.



أكد اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح , إن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح كشفت غموض البلاغ المقدم من ( سائق - مقيم بنجع الحميدات بقنا) لقسم شرطة الضبعة بأنه أثناء قيادته سيارة ربع نقل بطريق محور الضبعة وبرفقته سائق اعترضهما أربعة مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل ، وأطلق أحدهم أعيرة نارية تجاههما أصابت إحداها السائق الثاني بالظهر أودت بحياته ، وإستولوا منه على مبلغ مالى قدره ( 900 جنيه وهاتفه المحمول ) ولم يتمكنوا من الإستيلاء على السيارة لعطلها.



وأضاف أن القوات قامت بتفتيش سيارة المجنى عليهما عُثر بداخلها على ( 339 طربة لمخدر الحشيش و 21200 قرص مخدر ) بمخزن سرى أسفل صندوق السيارة، وتم حبس سائق السيارة إحتياطيًا.



وبتشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من "عبدالنبى . ر . إ - سن51 عاطل" له معلومات جنائية مسجلة،"إبراهيم . ع . ر - سن 30 - عاطل " نجل الأول،و"على . ع . ر - سن22 - عاطل نجل الأول و له معلومات جنائية مسجلة،"مراجح . ر . إ - سن40 - عاطل " شقيق الأول و له معلومات جنائية مسجلة،و "فرج . ر . إ - سن 38 - عاطل شقيق الأول و له معلومات جنائية مسجلة،و"ناصف . ب . م - سن43 - عاطل " وله معلومات جنائية مسجلة وجميعهم مقيمين بوادى الرمل وعزبة السادات بدائرة قسم شرطة مطروح.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم عدا السادس .. وبحوزتهم (سيارة ربع نقل ، سيارة ملاكى .. المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرروا بعلم المتهم السادس بحيازة المُبلغ والمجنى عليه للمواد المخدرة فإتفق مع باقى المتهمين على الإستيلاء عليها ، وأنهم قاموا بتتبعهما بالسيارتين لإستيقافهما ، وأن المتهم الثانى هو مطلق الأعيرة النارية التى أودت بحياة المجنى عليه ، ولم يتمكنوا من الإستيلاء على السيارة وما بها من مواد مخدرة لتعطلها وإستولوا على المبلغ المالى ، وتخلصوا من الهاتف المحمول في الدروب الصحراوية.



وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهم الهارب بمسكنه بدائرة قسم شرطة مطروح ، وسيارة ملكه يقوم بإستغلالها فى ترويج المواد المخدرة كما ضبط بإرشاد المتهم الأول السلاح المستخدم عبارة عن ( بندقية آلية ، وعدد 40 طلقة نارية من ذات العيار .



حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



من أجل الميراث فلاح يقتل شقيقه بأسيوط

لقي فلاح مصرعه على يد شقيقه صباح اليوم الجمعة بقرية قاو النواورة التابعة لمركز البداري في أسيوط بسبب الخلاف على قطعة أرض، تم نقل الجثة لمستشفى البدارى المركزى.



تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز البدارى يفيد مقتل شخص على يد شقيقه بسبب خلاف على قطعة أرض.



على الفور انتقل ضباط مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة مقتل "أحمد.ع" 70 سنة على يد شقيقه "حامد.ع" 40 سنة فلاح، بعد مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على قطعة أرض، تم نقل الجثة لمستشفى البدارى المركزى.



وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.



خلافات وراء مقتل شخص بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من إلقاء القبض على أحد أفراد طرف المشاجرة التى وقعت بين عدد من الأشخاص والتى أسفرت عن مقتل أحدهم وإصابة آخر وبحوزتهم سلاح نارى وذخائر.



وكان مركز شرطة أبو سمبل تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر بمنطقة توماس وعافية بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين عبدالله.ت- المتوفى إثر إصابته بطلق خرطوش بالظهر، وإصابة أحمد.ع مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم كطرف أول، وأربعة أشقاء وهم محمود.م، وسيد.م، ومرزوق.م، وحمتو.م كطرف ثانى لوجود خلافات بين الأول والثالث قام على أثرها الثالث بالتعدى بالضرب بسلاح نارى (خرطوش ) كان بحوزته وإحداث إصابة الأول والتى أودت بحياته.



وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال تكثيف الجهود تم ضبط أفراد الطرف الثانى وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وهو عبارة عن بندقية خرطوش وطلقتين لذات العيار.



وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



لسرقة التوك توك الخاص به.. مجهولون يقتلون شابا بالبحيرة

شهدت مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حادثا مأساويا حيث تجرد مجهولون من كافة المشاعر الإنسانية وقاموا بقتل شاب خرج ليبحث عن لقمة العيش من خلال عمله على توك توك فقاموا باستدراجه أمام عزبة الشيمي بمركز حوش عيسى بزعم توصيلهم وانقضوا عليه وذبحوه بغرض سرقة التوك توك.



وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا بالحادث من الأهالى الذين تجمعوا حول الجثة بالمكان المشار إليه وإنتقلت رجال وحدة مباحث مركز شرطة حوش عيسى لمكان الحادث.



وتكثف المباحث الجنائية من جهودها لكشف غموض الحادث وملابساته لتحديد مرتكبى الواقعة وسرعة القبض عليهم. .وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



عاتبه على معاكسة حبيبته فقتله بالسلام

شهدت مدينة السلام جريمة قتل بشعة عندما طعن عاطل سائقا بسكين لمعاتبته على معاكسه محبوبته أثناء سيرها بالطريق العام، تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهم وجار عرضه على النيابة.



كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة مساكن اسبيكو بالانتقال تبين وقوع المشاجرة بين سائق توك توك توفي إثر إصابته بطعنة بالرقبة "وتم نقله لثلاجة مستشفى السلام " وبين عاطل مصاب بطعنة بالصدر" وتم حجزه بمستشفى هليوبوليس".



بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان حال قيام الأول بمعاتبة الثاني لتعرضه لإحدى الفتيات ترتبط بالأول بعلاقة عاطفية تطورت إلي مشاجرة تعدى كلا منهما على الآخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء أسفرت عن وفاة الأول وإصابة الثاني، تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح ابيض " سكين " المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه.



جثة سيدة ملقاة بأرض زراعية بطوخ

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة لسيدة فى العقد الرابع العمر ملقاة بأرض زراعية بإحدى قرى مدينة طوخ وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لسيدة بالعقد الرابع من العمر ملقاة بأرض زراعية وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.



وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث طوخ لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة بالعقد الرابع من العمر وترتدي ملابس كاملة ريفية ملقاة بأرض زراعية بقرية زاوية بلتان.



حالة نفسية وراء انتحار طالب هندسة بدمياط

عثر الأهالي على جثة طافية فى النيل أمام محطة مياه الشرب في المنطقة الواقعة بين مدينتي السرو الزرقا بدمياط.



وتحركت قوة من مركز شرطة الزرقا بقيادة العميد إيهاب خيري وتم انتشال الجثة عن طريق رجال الحماية المدنية.



وتبين أن الجثة لشاب يدعي أحمد ممدوح جمال الدين 23 سنة طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأكدت التحريات أن الشاب كان يعاني من حالة نفسية واعتذر عن دخول الامتحان واستكمال دراسته منذ عامين.



لهربها من الخلافات الأسرية.. ربة منزل تنتحر بالفيوم

انتحرت ربة منزل بقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم بعد تناولها مبيد حشرى لمرورها بحالة نفسية نتيجة خلافات أسرية.



تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى بالحادث.



تبين من تحريات المقدم وائل عبد الحى رئيس مباحث مركز أطسا أن صباح .م (25 سنة) ربة منزل، قد تناولت مبيد حشرى أدى الى وفاتها، بسبب مرورها بأزمة نفسية نتيجة خلافات أسرية مع أسرتها، ما أدى إلى وفاتها فى الحال.



كشف مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة توقف عضلة القلب وهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مواد سامة، تم تحرير محضر بالحادث، وتولت التحقيق النيابة العامة.



هربا من الخلافات الأسرية.. انتحار عامل بمدمنهور

تسببت الخلافات الأسرية فى إصابة عامل مقيم بقرية دسونس أم ديناربمركز دمنهور بحالة نفسية سيئه مما أدى لانتحاره وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبوحمص من مستشفى كفر الدوار العام بوصول المدعومحمد ع ع 45 سنة عامل ومقيم قرية دسونس بدائرة المركز مصاب " إدعاء تسمم فسفورى "وتوفى عقب وصوله .



وبسؤال شقيقه فتحي ع ع 51 سنة عامل ومقيم قرية الوكيل بمركز كفر الدوار قرر بتناول شقيقه قرص مبيد حشرى ( خاص بتخزين الغلال ) لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية مما أدى لإصابته ووفاته .. ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره بعدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية..



وتحرر المحضر اللازم المركز وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



غرق طفل لعدم تمكنه من السباحة بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية من انتشال جثة طفل لقى حتفه غرقا بإحدى قرى الدقهلية.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية اخطارا من ادارة النجدة يفيد بمصرع محمدعبد ربه 12 عاما طالب ومقيم قرية الحلوج التابعه لمركز دكرنس.



انتقل إلى مكان الواقعه ضباط المركز وتبين ان الطفل كان يقوم بالاستحمام بمياه البحر ولكونه لا يجيد السباحة لقى حتفه.



تم نقل الجثة إلى مستشفى دكرنس العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.