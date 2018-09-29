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ثقافة

القطة العميا وتذوق بصري بثقافة الإسماعيلية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة الإسماعيلية تضمنت عرض لنوادي المسرح وندوة تشكيلية وورشة طباعة.

ففي ثانى أيام عروض لجنة مشاهدة نوادى المسرح قدمت نوادي مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية عرض "القطة العميا" تأليف سامح عثمان وإخراج عمرو عبد المعبود، وبطولة أحمد محمد قاسم، احمد محمود صلاح، أحمد أسامة إبراهيم، هايدى السيد أبوزيد، آية محمد أبوضيف، أحمد محمد سليمان، محمد مدحت مصطفى بقصر ثقافة الإسماعيلية.

تدرو أحداث العرض حول بعض الأشخاص يريدون الوصول لأحلامهم لكن لا يستطعون بسبب حاجز غير مرئي، بحضور لجنة المشاهدة المكونة من المخرج سمير زاهر والمؤلف سعيد حجاج والمخرج محمد حامد.

كما عقد القصر ندوة فنية عن "التراث الشعبي" ضمن نشاط نادي التذوق البصري، تناولت خلالها الفنانة رنا محمد الندوة تعريف التراث الشعبي وأنواعه والرموز الشعبية والإسلامية والمسيحية، بجانب استكمال الفرع لفعاليات ورشة "طباعة الاستنسل على القماش والمفارش" مع د. منى الصياد بمرسم الفنون التشكيلية.

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