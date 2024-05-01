مواد طبيعية.. حنان الحسيني تكشف عن كورس مناسب لإنقاص الوزن

قالت الدكتورة حنان الحسيني، إن مشاكل العظام من أكثر المشاكل صعوبة، وقسوة، مشيرة إلى أن أول شيء للتعامل معه مع من يعانون من مشاكل منه أو من يريد إنقاص الوزن بسرعة، فيجب إعطاؤها كورس الوان سليم.

وأضافت “الحسيني”، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كورس الوان سليم هو الكورس رقم واحد فى مصر الذي يستطيع إنقاص الوزن لمن يعانون من مشاكل فى العظام، حيث أنه لا يعطي أى آثار جانبية ومناسب لكل الأعمار وله مواد طبيعية 100%.

وتابعت أن الكورس مناسب لكل الفئات ولمن يتناولون علاج الغدة أو القلب أو الضغط أو السكر أو أى مرض.