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الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:10 ص
موجة حارة
موجة حارة
توك شو
أفاد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، بأن درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاعا طفيفا ونسبيا عن المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وحار على القاهرة.

ونوه "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، إلى ارتفاع لنسب الرطوبة مصاحب للارتفاع الذي نشهده في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتوقع "شاهين" انكسار هذه الموجة الحارة مرة أخرى اعتبارًا من بعد غد "الإثنين" على كافة محافظات الجمهورية.

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