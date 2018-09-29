فضيتان لمصر في اليوم الأول لبطولة العالم للتايجي ببلغاريا

حصد منتخب مصر للووشو كونغ فو ميداليتان فضيتان في اليوم الأول لبطولة العالم للتايجي المقامة بمدينة بورجاس ببلغاريا.



وتوج أحمد عبد الرحمن بالميدالية الفضية في منافسات الشباب بالميدالية الفضية فيما جاء بطل أمريكا في المركز الأول وجاء بطل الهند في المركز الثالث.



أما في منافسات الشابات فحصدت سارة صلاح الميدالية الفضية وجاء في المركز الأول والثالث بطلتي المنتخب الروسي.



واحتل هشام نبيل المركز الرابع ويوسف عبدالرحمن في المركز الخامس.



ونجح أحمد عبدالرحمن في حصد أول ميدالية للفراعنة في بطولة العالم للتايجي المقامة ببلغاريا تحديدا بمدينة بورجاس.



وكان قد تم افتتاح البطولة أمس باشتراك 34 دولة، وبدأت المباريات اليوم إن شاء الله الساعة التاسعة صباحا.



ويترأس بعثة المنتخب السيد محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو والدكتور أسامة الشناوي اداري للبعثة، واحمد عبدالعزيز مدير فني والحكم الدولي حاتم فواد وحسن خليفة مدرب الفريق الذي سيمثل منتخب مصر كلاعب.