تحطم سفينة تقل 21 راكبا على ساحل كوستا-فيردي فلومينينسي بالبرازيل
بعد فوز الزمالك على ديكيداها..سيف زاهر: بدأت أشعر بنبض الجماهير
هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
وفاء عامر وأشرف زكي نجوم الفن يحتفلون بزفاف ابنة حسان العربي | صور
أول تعليق من أحمد شريف بعد إصابته خلال مباراة ديكيداها
نجم برشلونة يقترب من الغياب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية2025 ..الشروط والأوراق المطلوبة
فضل سورة الواقعة وقراءتها في صلاة الفجر.. أسرار لا يعرفها كثيرون
البحرين تدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية
نتائج ذهاب ثمن نهائي دوري مرتبط السلة للرجال.. فوز الأهلي والزمالك
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها
عمرو أديب لـ الأهلي: أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟
توك شو

نبيل فهمي: الموقف المصري من رفض التهجير نموذج في الصلابة السياسية والدبلوماسية

نبيل فهمي
نبيل فهمي
عبد الخالق صلاح

قال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، إن موقف مصر من رفض تهجير الفلسطينيين كان موقفًا مبدئيًا وثابتًا، يعكس التزامها التاريخي بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر لم تكتفِ بالرفض اللفظي أو الموقف التقليدي، بل قدمت طرحًا عمليًا بديلًا يهدف إلى وقف إطلاق النار وإعادة تسكين المواطنين في مناطقهم وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وهو ما جعل موقفها يحظى بتأييد عربي وإسلامي ودولي واسع.

وأضاف فهمي، في حوار خاص مع الإعلامي جمال عنايت ببرنامج "ثم ماذا حدث" على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الموقف المصري الرافض للتهجير كان ركيزة أساسية في التحرك الدبلوماسي الإقليمي والدولي، موضحًا أن القاهرة واجهت ضغوطًا كبيرة خلال هذه الأزمة، لكنها تمسكت بثوابتها الوطنية والعربية ولم تتراجع عنها، ما عزز مصداقيتها الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير الأسبق أن الاقتراح المصري لم يكن مجرد رد فعل، بل طرحًا إيجابيًا ومتكاملًا قدّم بديلًا عمليًا للحلول المفروضة، لافتًا إلى أن تمسك مصر بهذا الموقف القوي ساهم في تحريك المشهد السياسي الدولي، وأجبر الأطراف الفاعلة على إعادة النظر في بعض توجهاتها.

وأضاف أن هذا الصمود المصري انعكس كذلك على الموقف الأمريكي، حيث تضمن المقترح الأمريكي الأخير المكون من عشرين نقطة نصًا صريحًا يرفض التهجير، ويؤكد على حق كل من غادر أرضه في العودة إليها.

وأشار نبيل فهمي إلى أن الموقف المصري في هذه المرحلة التاريخية يعبر عن روح القيادة المسؤولة التي تجمع بين البعد الإنساني والعمق السياسي، مؤكدًا أن ما قامت به مصر ليس فقط دفاعًا عن فلسطين، وإنما عن الأمن القومي المصري والعربي في آنٍ واحد.

وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي موقف مصر من رفض تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الدكتورة مروى السعيد

ترقية الدكتورة مروى السعيد إلى درجة أستاذ دكتور في العلاقات العامة والإعلان بجامعة المنصورة

وفد أزهري

لمسة وفاء.. وفد أزهري يشارك في عزاء الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: من آداب التعامل الإسلامي قبول الهدية مهما كانت قليلة مع إظهار الفرح بها

بالصور

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

