لن اركع أبدا ..أول رد من الرئيس الكولومبي على عقوبات ترامب ضده
عمرو أديب : مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح خيال غير منطقي
بعد واقعة منبر المسجد بسوهاج.. القانون يحظر استغلال دور العبادة في الانتخابات
هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
أحمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي.. غدا
أحمد مالك عن فيلم "كولونيا" : بحب أنوع أعمالي وأهتم بالقضايا الانسانية

قال الفنان أحمد مالك إن تجربة فيلم "كولونيا" من أصعب الأفلام التي شارك فيها، لأنه يحمل علاقة بالأب، ويحتوي على الكثير من المشاعر المعقدة.

وعن سر قبوله للدور رغم صعوبته، قال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة: "قبولي له جاء من مبدأ التنوع، أنا بحب أقدّم أعمال متنوعة، أحب أعمل أفلام جماهيرية وأيضًا أعمال تناقش قضايا إنسانية، وفيلم (كولونيا) تجربة إنسانية، تدور أحداثه في يوم واحد".

وعن تجربته أمام الفنان المخضرم كامل الباشا، الذي وصف أحمد مالك بأنه كان يشعر أن الأخير ممثل كبير، علّق مالك قائلًا: "كامل الباشا فنان كبير ومخضرم، واستمتعت جدًا بالعمل أمامه، وشعرت أنني أمام خبرة كبيرة في المسرح والسينما، وتعلمت منه الكثير، مثل الهدوء والثبات الانفعالي".


وكشف مالك أن الفيلم سيكون في دور العرض قريبًا.


وعلّقت الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "البعض يظن أن أفلام المهرجانات هي فقط أفلام للصفوة أو للنقد الفني ولجان التحكيم، لكن في الحقيقة كثير من هذه الأفلام يستحق أن نشاهده، لأنه يقدم لنا سينما مختلفة".

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

