أحمد مالك عن فيلم "كولونيا" : بحب أنوع أعمالي وأهتم بالقضايا الانسانية

قال الفنان أحمد مالك إن تجربة فيلم "كولونيا" من أصعب الأفلام التي شارك فيها، لأنه يحمل علاقة بالأب، ويحتوي على الكثير من المشاعر المعقدة.

وعن سر قبوله للدور رغم صعوبته، قال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة: "قبولي له جاء من مبدأ التنوع، أنا بحب أقدّم أعمال متنوعة، أحب أعمل أفلام جماهيرية وأيضًا أعمال تناقش قضايا إنسانية، وفيلم (كولونيا) تجربة إنسانية، تدور أحداثه في يوم واحد".

وعن تجربته أمام الفنان المخضرم كامل الباشا، الذي وصف أحمد مالك بأنه كان يشعر أن الأخير ممثل كبير، علّق مالك قائلًا: "كامل الباشا فنان كبير ومخضرم، واستمتعت جدًا بالعمل أمامه، وشعرت أنني أمام خبرة كبيرة في المسرح والسينما، وتعلمت منه الكثير، مثل الهدوء والثبات الانفعالي".



وكشف مالك أن الفيلم سيكون في دور العرض قريبًا.



وعلّقت الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "البعض يظن أن أفلام المهرجانات هي فقط أفلام للصفوة أو للنقد الفني ولجان التحكيم، لكن في الحقيقة كثير من هذه الأفلام يستحق أن نشاهده، لأنه يقدم لنا سينما مختلفة".