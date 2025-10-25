لاعب الزمالك السابق: تأهل الأبيض خطوة مهمة وجماهيره تساند اللاعبين

أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أن عودة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري للمشاركة تُعد من أبرز مكاسب الفريق بعد مواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "تأهل الفريق إلى دور المجموعات خطوة مهمة للغاية في هذا التوقيت، خاصة بعد تراجع الأداء مؤخرًا، لكن هناك علامات استفهام حول اختيارات التشكيل والتغييرات، وأتعجب من غياب محمود جهاد ودونجا عن اللقاء".

وأضاف: "الفريق بحاجة إلى إعداد قوي قبل بطولة السوبر المصري، كما أن مواجهة البنك الأهلي في الدوري ستكون محطة مهمة لبداية جديدة، وجماهير الزمالك دائمًا ما تساند اللاعبين في مختلف الظروف".