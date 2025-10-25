قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويلم: إدارة الموارد المائية أصبحت نموذجاً في دعم الاقتصاد الوطني
50 نسخة حول العالم.. قدرات قوية لأسطورة لامبورجيني ميورا | صور
تحطم جزئى بمقدمة الباخرة.. ولجنة لمعاينة كوبري كلابشة فى اسوان
تحطم مقدمة باخرة لاصطدامها بمحور كوبري كلابشة في اسوان
إسلام صادق ينتقد استمرار فيريرا في الزمالك : قدرات فنيه ضعيفة
دميترييف : لقاء بوتين وترامب سيُعقد في وقت لاحق
قوات الاحتلال تتوغل داخل الأراضي السورية عبر قرى ريف القنيطرة
الغندور يفتح النار على مدرب الزمالك: بيعاند الجمهور ولا يليق بالنادي
شاهد .. اصطدام باخرة بكوبرى فى أسوان دون إصابات أو خسائر بالارواح
ضياء السيد: دفاع الأهلي فيه كوارث.. وحظوظ السوبر متساوية
4 أذكار تغفر الذنوب ولو كانت مثل الجبال.. داوم عليها
رياضة

الغندور يفتح النار على مدرب الزمالك: بيعاند الجمهور ولا يليق بالنادي

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

انتقد الإعلامي خالد الغندور، المدير  الفني لنادي الزمالك يانيك فيريرا  برغم فوز الفريق على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:محمد السيد اتهاجم من جمهور الزمالك  بسبب عدم التجديد راح المترجم قال ليانيك فيريرا  راح المدرب قال محمد السيد يشوط ضربة الجزاء راح ضيعها  راح المدرب قال أنا بدعمه و كده المدرب مش فاهم حاجة بيدعم لاعب ضد جماهير مستاءة من لاعب لسه ما عملش حاجة  خالص و مش راضي يجدد  و كمان بيضيع ضربة جزاء و كإن المدرب بيعاند الجمهور و ضد النادي .

و تابع :و للأسف مرة أخيرة مدرب لا يليق بنادي الزمالك   مش عارف يحط تشكيل مش بيلاعب  اللاعبين في اماكن  بتاعتهم بيتأخر في التغيير مش بيعرف يقرأ المباراة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات صباح اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، بعد الفوز على ديكيداها الصومالي في إياب دورالـ32 للكونفدرالية.


ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

خالد الغندور الزمالك ديكيداها الصومالي محمد السيد

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

برج الجوزاء

