حقيقة تأثر كوبرى كلابشة بأسوان نتيجة اصطدام باخرة سياحية

أكد المهندس عيد كرومر مدير الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بأسوان بأنه فور إصطدام الباخرة السياحية " نايل ماركيز " بأحد أعمدة كوبرى كلابشة أثناء توجهها من مدينة أسوان إلى مدينة الأقصر فقد تم تشكيل لجنة متخصصة للمعاينة المبدئية لعمود الكوبرى الذى أصطدمت به الباخرة السياحية.

وأشار المهندس عيد كرومر بأن كوبرى كلابشة سليم تماماً حيث أن الإصطدام لمقدمة الباخرة كان بأحد أعمدة الكوبرى، والكوبرى لم يتأثر من هذا الإصطدام، وفى أمان كامل.

فيما قال مدير عام السياحة بأسوان ياسر جاد الرب بأنه عقب إصطدام الباخرة السياحية "نايل ماركيز" بأحد أعمدة كوبرى كلابشة أثناء توجهها من مدينة أسوان إلى مدينة الأقصر دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية بأنه تم التنسيق مع الشركة السياحية المالكة للباخرة.

كوبرى كلابشة

وأوضح ياسر جاد الرب بأنه تم نقل ركاب الباخرة بإجمالى 123 سائح إلى مدينة الأقصر لإستكمال برنامجهم السياحى فور دخولها للمراسى السياحية بمدينة إدفو .

ولفت إلى أنه تمت المعاينة المبدئية للباخرة " نايل ماركيز " حيث أتضح أن سبب الإصطدام نتيجة إنفصال الدفة الإلكترونية بشكل مفاجئ ، وسيتم تحويل الباخرة إلى ورشة الصيانة الفنية المختصة للإصلاح وإعادة إبحارها.

بينما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تداعيات هذا الإصطدام ، والذى أسفر عن تحطم جزئى لمقدمة الباخرة .