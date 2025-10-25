قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يتابع تداعيات اصطدام باخرة بأحد أعمدة كوبرى كلابشة

الصور الأولى لاصطدام باخرة
الصور الأولى لاصطدام باخرة
محمد عبد الفتاح

عقب إصطدام الباخرة السياحية " نايل ماركيز " بأحد أعمدة كوبرى كلابشة أثناء توجهها من مدينة أسوان إلى مدينة الأقصر دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تداعيات هذا الإصطدام ، والذى أسفر عن تحطم جزئى لمقدمة الباخرة .

فيما صرح مدير عام السياحة بأسوان ياسر جاد الرب بأنه تم التنسيق مع الشركة السياحية المالكة للباخرة ، وتم نقل ركاب الباخرة بإجمالى 123 سائح إلى مدينة الأقصر لإستكمال برنامجهم السياحى فور دخولها للمراسى السياحية بمدينة إدفو .

باخرة سياحية 

ولفت إلى أنه تمت المعاينة المبدئية للباخرة " نايل ماركيز " حيث أتضح أن سبب الإصطدام نتيجة إنفصال الدفة الإلكترونية بشكل مفاجئ ، وسيتم تحويل الباخرة إلى ورشة الصيانة الفنية المختصة للإصلاح وإعادة إبحارها .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

