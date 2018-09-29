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اقتصاد

الوكيل: نعمل على وضع أسس لاقتصاد القيمة المضافة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة الإسكندرية، أن الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على وضع أسس لمجتمع واقتصاد قائم علي المعرفة والقيمة المضافة لتصبح مصر من أكثر الدول تنافسية بأيدي شبابها.

وأوضح أن الغرف التجارية واتحادها العام نحرص كل الحرص علي نشر التكنولوجيات المتقدمة في كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية علي اختلاف احجامها في مختلف المحافظات، ومحدثين وناشرين لفكر وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

وقال خلال مؤتمر تكنو سميت، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت اليوم بمكتبة الإسكندرية، إن الغرفة تحرص ان تكون تلك التكنولوجيات بأيد مصرية لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة علي المنافسة ليس فقط داخل مصر ولكن في الأسواق الدولية أيضًا.

وأضاف أننا نسعى في المرحلة القادمة سيكون احتضان شركاتكم الوليدة الواعدة، وتقديم المعونة الفنية، وربطكم بمصادر التمويل الميسر، وفتح الأسواق لكم ليصبح في يوم الأيام لدينا شركة، بل شركات، مصرية في حجم ميكروسوفت وجوجل و أوبر، و سيكون ايضا من خلال العمل الحثيث علي تطبيق أفكاركم ومنتجاتكم التكنولوجية لتطوير ورقمنة منظومة التجارة المصرية بما فيها التاجر والصانع ومؤدي الخدمة، ومد مظلة الشمول المالي والمدفوعات الالكترونية لهم، كون هذا هو العمود الفقري لمنظومة الاقتصاد الرقمي المعرفي الذي نسعي كلنا له.

وتابع: سنعمل على ربطكم بأكثر من 18 مليون شركة الأعضاء باتحاد غرف البحر الابيض و 47 مليون شركة الأعضاء باتحاد الغرف الافريقية والذي أشرف برئاستهما ، ويسعدنى أن أدعو أفضل مشروعين للمشاركة فى القمة الاورومتوسطية للابتكار والرقمنة، والمنتدى الأورومتوسطي لرواد الأعمال بالاقتصاد الرقمي، وذلك اثناء الاسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي الثانى عشر وقمة الأعمال الأورومتوسطية "Meda Week" فى الفترة من 21 الى 23 نوفمبر القادم ببرشلونة، لنحول ما سنناقشه اليوم إلى مشاريع وشراكات حقيقية على أرض الواقع.

ووجه الوكيل الدعوة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمتحدث رئيسى فى تلك القمة لشرح الخطوات التى خاضتها مصر فى الاقتصاد الرقمى واستراتيجيات المرحلة القادمة لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد. 

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