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رياضة

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة وفاق سطيف في نصف نهائي أبطال أفريقيا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:41 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
عبد الحكيم ابو علم
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الخامسة مساء اليوم، السبت، استعداده لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح اللاعبين راحة سلبية أمس، الجمعة، عقب العودة من لبنان، بعد خوض مباراة النجمة اللبناني في إياب دور الـ 32 لبطولة «كأس زايد» للأندية الأبطال والتي حسمها الأهلي برباعية مقابل هدف واحد.

يذكر أن الأهلي صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على هورويا كوناكري الغيني في دور الثمانية بالبطولة.

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