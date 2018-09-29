ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحيرة يستقبل وفدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان..صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:13 م
محافظ البحيرة يستقبل
محافظ البحيرة يستقبل وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان
جمالات الدمنهورى
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ضرورة تعزيز سبل الشراكة بين محافظة البحيرة وصندوق الامم المتحدة للسكان فى مصر من خلال تفعيل دور الأنشطة الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وزيادة وعى الشباب حول القضايا السكانية والاستفادة من امكانياتهم وطاقاتهم فى توعية المواطنين عن قضايا الصحة الانجابية وتمكين المراة وقضايا السكان والزواج المبكر وختان الاناث.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم بمكتبة السيد الكسندر بو ديزورا ممثل صندوق الامم المتحده للسكان فى مصر وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وم.حازم الأشموني السكرتير العام المساعد والدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة
حيث قدم ممثل الصندوق التهنئة للواء المحافظ والدكتورة  نائب المحافظ على ثقة القيادة السياسية لهم وحرصها على دعم العناصر الشبابية لتولي المناصب القيادية وخلق صف ثان من القيادات وأحداث التواصل بين الأجيال كما تم بحث آليات التعاون بين الصندوق والمحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف برامج التوعية واستمرار الدعم وتواصله وتوسعة نشاط الصندوق بمدن ومراكز المحافظة كما ثمن دورهم الفعال فى هذا الشأن ووجه بتكثيف الدعم للمستشفيات والوحدات الصحية والتحرك على قاعدة أكبر وزيادة برامج التوعية وتوفير الوسائل التنظيمية للسكان بمراكز المحافظة مشيرا الى انعكاس الزيادة السكانية المضطردة على النمو الاقتصادى ومعدلات التنمية.
محافظ البحيرة يستقبل وفدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان..صور
محافظ البحيرة يستقبل وفدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان..صور
محافظ البحيرة يستقبل وفدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان..صور
محافظ البحيرة يستقبل وفدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان..صور
محافظ البحيرة يستقبل وفدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان..صور

ترشيحاتنا

جامعة كفر الشيخ تعلن عن حاجتها لشغل 46 وظيفة شاغرة بكلية الطب

مقدم قانون الإيجارات القديمة: لن يُضار منه أحد وسيسبقه حوار مجتمعي

فى ذكرى رحليه.. أشهر مقولات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

القبض على المتهم بقتل الموديل العراقية تارة فارس

رسميا.. الكاف يعاقب جماهير الأهلى بعد أحداث مباراة حوريا الغينى

البترول: وقف استيراد الغاز المسال من الخارج.. فيديو

تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور

وزير التعليم: كتاب Connect PLus سيكون جاهزًا خلال 10 أيام

موقع إسرائيلي: روسيا تجهز الأرض لحرب استنزاف معنا بالبيشورا وإس 300

في ذكرى وفاتها.. تعرف على زيجات كوثر العسال

أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من خطر المباني المخالفة.. صور

النائب العام يحيل 3 مديرين بأحد البنوك للجنايات لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على أرض خاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

عمرو حسن يوضح حقيقة مخاطر السونار علي الحامل والجنين .. فيديو
5 أسباب خطيرة تؤدي لحدوث العيوب الخلقية عند الأجنة.. فيديو
مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.. بث مباشر
تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور
عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟