محافظ البحيرة يستقبل وفدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان..صور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ضرورة تعزيز سبل الشراكة بين محافظة البحيرة وصندوق الامم المتحدة للسكان فى مصر من خلال تفعيل دور الأنشطة الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وزيادة وعى الشباب حول القضايا السكانية والاستفادة من امكانياتهم وطاقاتهم فى توعية المواطنين عن قضايا الصحة الانجابية وتمكين المراة وقضايا السكان والزواج المبكر وختان الاناث.



جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم بمكتبة السيد الكسندر بو ديزورا ممثل صندوق الامم المتحده للسكان فى مصر وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وم.حازم الأشموني السكرتير العام المساعد والدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة

حيث قدم ممثل الصندوق التهنئة للواء المحافظ والدكتورة نائب المحافظ على ثقة القيادة السياسية لهم وحرصها على دعم العناصر الشبابية لتولي المناصب القيادية وخلق صف ثان من القيادات وأحداث التواصل بين الأجيال كما تم بحث آليات التعاون بين الصندوق والمحافظة.



ووجه المحافظ بضرورة تكثيف برامج التوعية واستمرار الدعم وتواصله وتوسعة نشاط الصندوق بمدن ومراكز المحافظة كما ثمن دورهم الفعال فى هذا الشأن ووجه بتكثيف الدعم للمستشفيات والوحدات الصحية والتحرك على قاعدة أكبر وزيادة برامج التوعية وتوفير الوسائل التنظيمية للسكان بمراكز المحافظة مشيرا الى انعكاس الزيادة السكانية المضطردة على النمو الاقتصادى ومعدلات التنمية.