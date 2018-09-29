شاهدي.. صنع بديل النوتيلا في المنزل مع الشيف هالة فهمي

قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقة من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مقادير عمل بديل النوتيلا في المنزل.



وقالت هالة، إن مقادير مقادير عمل بديل النوتيلا في المنزل:

كوب سكر بودر

كيس نسكويك

كيس كريم كراميل

5 م ك لبن بودر

2 م ك قشطة

م ك زيت

م ك كاكاو خام

رشة فانيليا



ولمشاهدة طريقة ومقادير عمل بديل النوتيلا خطوة بخطوة وبالتفصيل.. شاهدي الفيديو التالي:

