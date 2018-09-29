شاهد .. روما يهز شباك لاتسيو بثلاثة أهداف في ديربي العاصمة

حقق فريق روما انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي، عقب فوزه على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأوليمبيكو فى الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.



وتقدم روما بهدف سجله لورينز بيليجريني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وتعادل لاتسيو بهدف لشيرو إيموبيلي، في الدقيقة 67، ثم أضاف أليكساندر كولاروف الهدف الثاني لروما، في الدقيقة 71، قبل أن يسجل فيدريكو فازيو الهدف الثالث في الدقيقة 86.



ورفع روما بذلك رصيده إلى 11 نقطة، وقفز للمركز الخامس، محققا انتصاره الثاني على التوالي، والثالث في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما.



في المقابل، توقف رصيد لاتسيو عند 12 نقطة، في المركز الرابع، متلقيا هزيمته الثالثة هذا الموسم، مقابل الفوز في أربع مباريات.