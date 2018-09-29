ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد .. روما يهز شباك لاتسيو بثلاثة أهداف في ديربي العاصمة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:39 م
لاعبو روما
لاعبو روما
حسن العمدة
حقق فريق روما انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي، عقب فوزه على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأوليمبيكو فى الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتقدم روما بهدف سجله لورينز بيليجريني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتعادل لاتسيو بهدف لشيرو إيموبيلي، في الدقيقة 67، ثم أضاف أليكساندر كولاروف الهدف الثاني لروما، في الدقيقة 71، قبل أن يسجل فيدريكو فازيو الهدف الثالث في الدقيقة 86.

ورفع روما بذلك رصيده إلى 11 نقطة، وقفز للمركز الخامس، محققا انتصاره الثاني على التوالي، والثالث في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما.

في المقابل، توقف رصيد لاتسيو عند 12 نقطة، في المركز الرابع، متلقيا هزيمته الثالثة هذا الموسم، مقابل الفوز في أربع مباريات.

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.. بث مباشر

أتليتك بيلباو ينهي الشوط الأول متقدماً علي برشلونة في الدوري الإسباني.. فيديو

رسميا.. الكاف يوقف مرتضى منصور عاما ويغرمه 40 ألف دولار

فى ذكرى رحليه.. أشهر مقولات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

فيديوجراف| رجل يقتل زوجته وكاميرات المراقبة ترصد الحادث

في ذكرى وفاتها.. تعرف على زيجات كوثر العسال

مواطن يصرخ: علاج ابنى هيكلف 2 مليون جنيه أجيب منين؟.. فيديو وصور

سفير كمبوديا بالقاهرة: الأزهر يحظى بثقة كبيرة لدى مسلمي العالم

مقدم قانون الإيجارات القديمة: لن يُضار منه أحد وسيسبقه حوار مجتمعي

البترول: وقف استيراد الغاز المسال من الخارج.. فيديو

وزير التعليم: كتاب Connect PLus سيكون جاهزًا خلال 10 أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف تنفيذ 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

استشاري أمراض نساء: حقنة الرئة تعطى في حالة الولادة المبكرة فقط..فيديو
طارق شوقي: تم توزيع الكتب على 98% من المدارس الحكومية
طرح البرومو الثانى لفيلم Wildlife
عمرو حسن يوضح حقيقة مخاطر السونار علي الحامل والجنين .. فيديو
وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحويل خسائر الدلتا للأسمدة إلى أرباح .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟