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ديني

سفير كمبوديا بالقاهرة: الأزهر يحظى بثقة كبيرة لدى مسلمي العالم

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:42 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال إستقباله لسفير كمبوديا
محمد شحتة
أستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير، سمان منان، سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف حريص على تقديم الدعم الكامل للمسلمين في كمبوديا ليكونوا قوة فاعلة في تقدم بلادهم وازدهارها، مبينًا استعداد الأزهر لتقديم المزيد من المنح الدراسية، وعقد دورة تدريبية لخريجي الأزهر الكمبوديين تؤهلهم فيما بعد لتدريب أئمة كمبوديا على التعامل مع مختلف قضايا العصر.

ومن جانبه أكد السفير الكمبودي حرص بلاده على توثيق العلاقات الثقافية والتعليمية مع الأزهر الشريف، ورغبتها في تطبيق مناهج الأزهر الدراسية على مسلمي كمبوديا؛ نظرا للثقة الكبيرة التي تحظى به تلك المؤسسة الإسلامية العريقة لدى مسلمى العالم.

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