الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على إيران في نوفمبر المقبل.. فيديو

قالت المتحدثة الإقليمية بالخارجية الأمريكية إيريكا تشوسان، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن إيران تشكل خطرا يهدد المنطقة بأكملها والعالم أيضا،لافتا إلى أن إيران تزود الحوثيين بالصواريخ الباليتسية وتدعم الإرهاب.



وأضافت إيريكا تشوسان،خلال لقائها بفضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ركزت في جلساتها على ضرورة مواجهة والتصدي لخطر إيران،مؤكدة أنه سيتم فرض عقوبات جديدة على إيران في نوفمبر المقبل، وهو ما سيؤثر على النظام الايراني بشكل كبير.



ونوهت بأنه على استعداد لزيادة الضغط الاقتصادي على ايران وبالتالي الحد من قدرتها في تمويل الارهاب.