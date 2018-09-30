إصابة طفل بحالة تسمم بسبب لدغة حشرة مجهولة

أصيب طفل مقيم بمركز كوم حمادة بحالة تسمم أثناء تواجده بأرضه الزراعية بعزبة مصطفى بعد أن لدغته إحدى الحشرات المجهولة، وتم نقل المصاب للمستشفى العام.



تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام بوصول الطفل "أ. إ"، 6 سنوات، مقيم عزبة مصطفى حمزة بدائرة المركز، مصابا بتسمم ادعاء لدغة حشرة مجهولة، وتم تحويله لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بطنطا بالغربية لاستكمال العلاج.



وبسؤال عمه "س. ر"، 35 سنة، فلاح، مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجد الطفل المصاب بأرضه الزراعية بذات الناحية، لدغته إحدى الحشرات المجهولة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

