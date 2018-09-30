ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة طفل بحالة تسمم بسبب لدغة حشرة مجهولة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:00 ص
حالة تسسم - أرشيفية
حالة تسسم - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
أصيب طفل مقيم بمركز كوم حمادة بحالة تسمم أثناء تواجده بأرضه الزراعية بعزبة مصطفى بعد أن لدغته إحدى الحشرات المجهولة، وتم نقل المصاب للمستشفى العام.

 تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام بوصول الطفل "أ. إ"، 6 سنوات، مقيم عزبة مصطفى حمزة بدائرة المركز، مصابا بتسمم ادعاء لدغة حشرة مجهولة، وتم تحويله لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بطنطا بالغربية لاستكمال العلاج.

وبسؤال عمه "س. ر"، 35 سنة، فلاح، مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجد الطفل المصاب بأرضه الزراعية بذات الناحية، لدغته إحدى الحشرات المجهولة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

المرصد: انسحاب أول جماعة مسلحة من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب

8 مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة.. تعرف عليها

الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ..العظمى على القاهرة 32

3 أشياء إذا اجتمعوا في شخص دخل الجنة..فيديو

الحزن يخيم على تويتر عقب تشييع جثمان الراحلة هند موسى

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لمسح الشعر في الوضوء

بعد واقعة الضحك الجماعي.. ترامب: قادة العالم احترموا أمريكا من جديد

منح الجنسية الأجنبية لـ22 مواطنا مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.. مستند

رئيس الفيفا: ندرس إنشاء بطولة كبيرة تتيح التأهل لكأس العالم

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات ريال مدريد وبرشلونة.. صور

إصابة 3 أطفال أشقاء بحالة تسمم بعد تناولهم جبنة بيضاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

تهديد أمريكي بتحريك الأسطول البحري لمحاصرة إمدادات الطاقة الروسية

لا تيأس.. دعوات تشجيع محمد صلاح عقب أزمة خروجه من مباراة تشيلسي.. مدرب ليفربول: لم أتوقع تلك الضجة.. وأبوتريكة: كان الأخطر والأميز

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

كارثة جديدة تضرب إندونيسيا بعد مقتل المئات في تسونامي.. فيديو

النجوم يرفعون شعار الصداقة خير من الزواج.. الحب والمودة يجمع شيرين رضا وعمرو دياب.. نادية الجندي ومحمد مختار أصحاب.. وعلاقة غادة عبد الرازق ومحمد فودة تفوق الحياة الزوجية

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

توفى منذ قرون.. تعرف على أغنى رجل في التاريخ

شاهد.. نقل مايا دياب إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

رئيس هيئة الأرصاد يحذر السائقين من الشبورة على الطرق السريعة

الحزن يخيم على تويتر عقب تشييع جثمان الراحلة هند موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة وفنانون في ذكرى الاحتفال ببليغ حمدي.. صور

ممدوح عثمان: متحف القاهرة الأكبر فى الآثار والفنون الإسلامية.. صور

50 صورة من احتفالية توافق السنة الهجرية مع القبطية في المتحف الإسلامي

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

فيديو

معالجة نفسية: التنمر يتبع غريزة العدوان ويحتاج إلى تهذيب
رشاد عبده: مصر ستصدر الغاز بداية العام المقبل
ترانيم مسيحية تصدح في المتحف الإسلامي.. فيديو
نصائح للحفاظ على نظر وعيون طفلك.. فيديو
أسماء مصطفى عن وفاة هند موسى: الصحفيون يستحقون التأمين من مخاطر السفر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟