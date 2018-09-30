الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ..العظمى على القاهرة 32

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الطقس على انحاء البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض التدريجي لا سيما أن فصل الخريف يشهد تقلبات .
وأوضح "عبد العال"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السواحل الشمالية ستسمر عليها سقوط الأمطار وتزايد الشبورة المائية الكثيفة وستنكسر الموجه غير المستقرة حتى يوم الثلاثاء المقبل .
وحذر "رئيس هيئة الأرصاد الجوية"، قائدى المركبات من السرعة الزائدة على الطرق السريعة والصحراوية نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة.
وفيمايلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على انحاء البلاد:
القاهرة والوجه البحري 32-33
السواحل الشمالية 30-31
شمال البلاد 36-37
جنوب البلاد 42-43
وأوضح "عبد العال"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السواحل الشمالية ستسمر عليها سقوط الأمطار وتزايد الشبورة المائية الكثيفة وستنكسر الموجه غير المستقرة حتى يوم الثلاثاء المقبل .
وحذر "رئيس هيئة الأرصاد الجوية"، قائدى المركبات من السرعة الزائدة على الطرق السريعة والصحراوية نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة.
وفيمايلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على انحاء البلاد:
القاهرة والوجه البحري 32-33
السواحل الشمالية 30-31
شمال البلاد 36-37
جنوب البلاد 42-43