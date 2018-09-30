الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ..العظمى على القاهرة 32

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الطقس على انحاء البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض التدريجي لا سيما أن فصل الخريف يشهد تقلبات .



وأوضح "عبد العال"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السواحل الشمالية ستسمر عليها سقوط الأمطار وتزايد الشبورة المائية الكثيفة وستنكسر الموجه غير المستقرة حتى يوم الثلاثاء المقبل .



وحذر "رئيس هيئة الأرصاد الجوية"، قائدى المركبات من السرعة الزائدة على الطرق السريعة والصحراوية نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة.



وفيمايلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على انحاء البلاد:

القاهرة والوجه البحري 32-33

السواحل الشمالية 30-31

شمال البلاد 36-37

جنوب البلاد 42-43

