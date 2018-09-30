ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ..العظمى على القاهرة 32

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:09 ص
الأرصاد الجوية -أرشيفية
الأرصاد الجوية -أرشيفية
ميس رضا
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الطقس على انحاء البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض التدريجي لا سيما أن فصل الخريف يشهد تقلبات .

وأوضح "عبد العال"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السواحل الشمالية ستسمر عليها سقوط الأمطار وتزايد الشبورة المائية الكثيفة وستنكسر الموجه غير المستقرة حتى يوم الثلاثاء المقبل .

وحذر "رئيس هيئة الأرصاد الجوية"، قائدى المركبات من السرعة الزائدة على الطرق السريعة والصحراوية نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة.

وفيمايلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على انحاء البلاد:
القاهرة والوجه البحري 32-33
السواحل الشمالية 30-31
شمال البلاد 36-37
جنوب البلاد 42-43

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

حقيقة قصف الحوثيين مطار دبي

شاهد.. أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى في عيد العرش

توفى منذ قرون.. تعرف على أغنى رجل في التاريخ

أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتى

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات ريال مدريد وبرشلونة.. صور

الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لمسح الشعر في الوضوء

بعد اختراق فيس بوك.. ملايين المستخدمين أمام تهديد جديد

فيفى عبده بفستان ذهبى على البحر.. فيديو

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

ألبومات في الطريق إليك.. عمرو دياب يواجه شيرين عبد الوهاب.. محمد حماقي وأنغام خلال أكتوبر.. وتامر عاشور يصور 3 كليبات بإيطاليا

شاهد.. حسن الرداد يستعد لألبوم عمرو دياب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

تهديد أمريكي بتحريك الأسطول البحري لمحاصرة إمدادات الطاقة الروسية

لا تيأس.. دعوات تشجيع محمد صلاح عقب أزمة خروجه من مباراة تشيلسي.. مدرب ليفربول: لم أتوقع تلك الضجة.. وأبوتريكة: كان الأخطر والأميز

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

كارثة جديدة تضرب إندونيسيا بعد مقتل المئات في تسونامي.. فيديو

النجوم يرفعون شعار الصداقة خير من الزواج.. الحب والمودة يجمع شيرين رضا وعمرو دياب.. نادية الجندي ومحمد مختار أصحاب.. وعلاقة غادة عبد الرازق ومحمد فودة تفوق الحياة الزوجية

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

توفى منذ قرون.. تعرف على أغنى رجل في التاريخ

شاهد.. نقل مايا دياب إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

رئيس هيئة الأرصاد يحذر السائقين من الشبورة على الطرق السريعة

الحزن يخيم على تويتر عقب تشييع جثمان الراحلة هند موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة وفنانون في ذكرى الاحتفال ببليغ حمدي.. صور

ممدوح عثمان: متحف القاهرة الأكبر فى الآثار والفنون الإسلامية.. صور

50 صورة من احتفالية توافق السنة الهجرية مع القبطية في المتحف الإسلامي

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

فيديو

معالجة نفسية: التنمر يتبع غريزة العدوان ويحتاج إلى تهذيب
رشاد عبده: مصر ستصدر الغاز بداية العام المقبل
ترانيم مسيحية تصدح في المتحف الإسلامي.. فيديو
نصائح للحفاظ على نظر وعيون طفلك.. فيديو
أسماء مصطفى عن وفاة هند موسى: الصحفيون يستحقون التأمين من مخاطر السفر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟