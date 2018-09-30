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رياضة

محمد يوسف: نسعى للفوز على وفاق سطيف والتأهل للنهائي الإفريقي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:49 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف الجزائري المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الأهلي بخبرة لاعبيه يعلم أن مباراتي الذهاب والعودة هما مباراة واحدة من 180 دقيقة شوطها الأول في القاهرة والثاني بالجزائر، وهناك تحدٍ كبير ورغبة قوية لحسم لقاء القاهرة بنتيجة جيدة تساعد الفريق في استكمال المشوار بنجاح في لقاء العودة.

وأشار يوسف إلى أن الأهلي مقبل على 180 دقيقة حاسمة في مشواره الإفريقي بمواجهتي وفاق سطيف ذهابا وايابا، مؤكدًا إصرار اللاعبين والجهاز الفني على تخطي تلك المرحلة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، والسعي لاستعادة دوري الأبطال الإفريقي والعودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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