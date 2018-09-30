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أخبار البلد

ننشر التفاصيل الكاملة لمبادرة القضاء على فيروس سي .. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:28 م
وزير الصحة
وزير الصحة
محمود مطاوع
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة انطلاق أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت اسم" 100 مليون صحة" تبدأ غدا الاثنين، في 9 محافظات من محافظات الجمهورية، موضحة أن هذه المبادرة يجرى تنفيذها على 3 مراحل، وغدا المرحلة الأولى منها.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الخدمات المقدمة للحملة الكشف المبكر عن فيرس سي والسمنة .

وأشارت الوزيرة الى أن المبادرة تستهدف الكشف على نحومن 45 الى 52 مليون مواطن، وسيجرى الكشف الطبي والفحص على 17 مليون مواطن في المرحلة الأولى بداية من سن 18 عاما وبدون حد أقصى وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته ومتابعته حتى الشفاء تماما.

وأضافت زايد أنه جرى إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ المبادرة وتخصيص خط ساخن 15355، للتواصل مع المواطنين بخصوص الحملة والمسح الطبي ومكانه، وهناك 50 مليون رسالة نصية سيجرى إرسالها عبر الهواتف المحمولة، غير الحملات الإعلامية بخصوص المبادرة.
ننشر التفاصيل الكاملة لمبادرة القضاء على فيروس سي .. صور
ننشر التفاصيل الكاملة لمبادرة القضاء على فيروس سي .. صور
ننشر التفاصيل الكاملة لمبادرة القضاء على فيروس سي .. صور
ننشر التفاصيل الكاملة لمبادرة القضاء على فيروس سي .. صور
ننشر التفاصيل الكاملة لمبادرة القضاء على فيروس سي .. صور

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