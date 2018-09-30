طلاب هندسة الأزهر يتنافسون على تصميم الميادين بمحافظة أسيوط

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات العلمية بمختلف الكليات فى تطوير الخدمات بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور طارق سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى.





وأبدى "المحرصاوى"، استعداد جامعة الأزهر لتقديم كل ما تتطلبه محافظة أسيوط من خبرات علمية، والارتقاء بالتعاون بين الجانبين إلى مستوى الشراكة؛ انطلاقًا من أن الجامعة تمثل بيت الخبرة الوطنية الذى يقدم خدماته للمجتمع، موجهًا نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى بتنسيق الجهود المشتركة مع المحافظ؛ تحقيقًا لصالح الوطن والمواطن.





وأشار المحرصاوى، إلى القوافل الطبية التى تنظمها جامعة الأزهر لعلاج المواطنين بالمحافظات، والقوافل الدعوية التى تستهدف ترسيخ الفهم الحقيقى للدين الحنيف بمنهجه المعتدل، إضافة إلى القوافل الاجتماعية بالتنسيق مع بيت الزكاة والصدقات التى تقدم المعونات العينية والمالية بالقرى الأكثر فقرًا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.





وطالب المحافظ بتنظيم مسابقة بين طلاب كلية الهندسة لاختيار أفضل تصميم هندسى لتطوير أحد الميادين بأسيوط، والاستعانة بالخبرات التخصصية بجامعة الأزهر فى إنشاء وحدة مركزية إلكترونية للموارد البشرية، بما يُسهم فى إعادة توزيع العمالة بين مختلف الوحدات الإدارية والتعليمية بالمحافظة، والاستفادة من كلية العلوم فى تحليل عينات المياه.





وأبدي استعداده للإسهام الفعَّال فى إنشاء مدينة رياضية متكاملة بجامعة الأزهر بأسيوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص 15 عمارة سكنية للمدينة الجامعية للطلاب بمدينة أسيوط الجديدة.



