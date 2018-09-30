ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طلاب هندسة الأزهر يتنافسون على تصميم الميادين بمحافظة أسيوط

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
محمد شحتة
استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات العلمية بمختلف الكليات فى تطوير الخدمات بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور طارق سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى. 

وأبدى "المحرصاوى"، استعداد جامعة الأزهر لتقديم كل ما تتطلبه محافظة أسيوط من خبرات علمية، والارتقاء بالتعاون بين الجانبين إلى مستوى الشراكة؛ انطلاقًا من أن الجامعة تمثل بيت الخبرة الوطنية الذى يقدم خدماته للمجتمع، موجهًا نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى بتنسيق الجهود المشتركة مع المحافظ؛ تحقيقًا لصالح الوطن والمواطن. 

وأشار المحرصاوى، إلى القوافل الطبية التى تنظمها جامعة الأزهر لعلاج المواطنين بالمحافظات، والقوافل الدعوية التى تستهدف ترسيخ الفهم الحقيقى للدين الحنيف بمنهجه المعتدل، إضافة إلى القوافل الاجتماعية بالتنسيق مع بيت الزكاة والصدقات التى تقدم المعونات العينية والمالية بالقرى الأكثر فقرًا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وطالب المحافظ بتنظيم مسابقة بين طلاب كلية الهندسة لاختيار أفضل تصميم هندسى لتطوير أحد الميادين بأسيوط، والاستعانة بالخبرات التخصصية بجامعة الأزهر فى إنشاء وحدة مركزية إلكترونية للموارد البشرية، بما يُسهم فى إعادة توزيع العمالة بين مختلف الوحدات الإدارية والتعليمية بالمحافظة، والاستفادة من كلية العلوم فى تحليل عينات المياه.

وأبدي استعداده للإسهام الفعَّال فى إنشاء مدينة رياضية متكاملة بجامعة الأزهر بأسيوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص 15 عمارة سكنية للمدينة الجامعية للطلاب بمدينة أسيوط الجديدة.

وفى نهاية اللقاء تبادل المحافظ ورئيس جامعة الأزهر، الدروع التذكارية؛ ترسيخًا للشراكة المثمرة بين الجانبين.
طلاب هندسة الأزهر يتنافسون على تصميم الميادين بمحافظة أسيوط

ترشيحاتنا

الصحة: غدا انطلاق حملة الكشف على فيروس سي والضغط والسكر في المحافظات

الحنفي: 4 مطارات مصرية تحقق ربحا من أصل 23.. وخطة لإعادة هيكلتها

عمرو دياب ودينا الشربيني يغادران إلى نيويورك.. صور

بدأتها لجين عمران.. حكاية وصلات رقص الإعلاميات على السوشيال ميديا

أهالى مساكن ضباط مدينة نصر يشكون من انتشار الكلاب الضالة والقمامة

البابا تواضروس: الإنجيل أوصانا بالرئيس.. صور

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ..العظمى على القاهرة 32

البترول: وقف استيراد الغاز من الخارج لن يخفض الأسعار في الداخل.. فيديو

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

صدام جديد مرتقب بين محمد صلاح واتحاد الكرة.. فيديو

هيئة البترول: نستهدف جعل مصر مركزًا للطاقة بالشرق الأوسط.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة لصدى البلد : شركة الصرف الصحي بالقاهرة تسحب المياه من شارع الخارجة بالمطرية .. صور

إعادة فتح شارع الضغط العالي بمدينة نصر عقب رفع المخلفات.. صور

الذهب الأبيض.. دمياط تحتفل بيوم حصاد القطن

محافظ الغربية يوجه بإزالة الطوابق المخالفة بالعمارات السكنية.. صور

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

فيديو

وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟