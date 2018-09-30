جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق داخل قاعة الاجتماعات بغرف الملابس، قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.



وطالب جروس، اللاعبين غلق صفحة البطولة العربية، بعد التأهل لدور الـ16، والتركيز على مباراة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي 6 أكتوبر.



وشرح المدير الفني للفريق، بعض الأمور والمهام الفنية، وطلب منهم التركيز في مباراة السوبر لتحقيق أول بطولة للفريق خلال الموسم الحالي.



كما اجتمع المدير الفني مع معاونيه عقب الانتهاء من اجتماعه باللاعبين، وتناقش معهم في خطة الفريق والاستعداد للمباراة المقبلة.