إزاي نحمي نفسنا من تقلبات الجو والأمراض ؟.. أمجد الحداد يجيب

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن مريض الحساسية يعاني فى هذا الوقت بسبب التغيرات الجوية والأتربة والغبار، حيث أن مريض الحساسية من الممكن أن ينتابه أزمات ربوية بسبب تعرضه لإختلاف فى درجات الحرارة، وكذلك الأتربة والغبار وحبوب اللقاح التي تنشط مع الرياح، نظرا لدخولنا لفصل الربيع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه يمكن التفرقة بين أعراض البرد وبين الحساسية، حيث أن أعراض البرد يصاحبه إرتفاع حرارة وزكام وصداع شديد وألام فى الحيب الأنفي نفسه، وإحتقام فى الحلق، وحرارة من الدرجة المتوسطة، ولكن مريض الحساسية يعلم أن أعراضه تنشط فى هذا التوقيت ويقوم بإستعداداته، على عكس مريض البرد تأتي له بطريقة مفاجأة.

ووجه نصائح للمواطنين، بكيفية تجنب الأعراض التنفسية، قائلا: “أول نصيحة عدم الخروج من المنزل، وفى حالة الإضطرار فيجب إرتداء الكمامة، لأنها تحمي من العدوي الفيروسية وجميع الأتربة والغبار للأنف، وبخاخات الأنف وبخاخات الصدر يجب أن تكون معه فى أى وقت، بجانب إرتداء الملابس الثقيلة فى هذا التوقيت، مع الإكثار من السوائل التي تحتوي على فيتامين سي”.