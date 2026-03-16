أخبار التوك شو: نصائح لمرضى الحساسية للتعامل مع التقلبات الجوية.. وكلمة مؤثرة من الرئيس السيسي خلال إحتفالية ليلة القدر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين بليلة القدر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، يطيب لى فى هذه الليلة المباركة، ليلة القدر؛ التى اختصها الله سبحانه وتعالى بفضل عظيم، أن أتوجه إليكم، وإلى الشعب المصرى الكريم، وإلى كافة الشعوب العربية والإسلامية، وإلى كافة شعوب العالم، بأسمى آيات التهانى وأطيـــب التمنيــــات، فنحن نجتمع اليوم؛ لنحتفل بنور القرآن الكريم، الذى أشرقت به الأرض، ونستلهم من فيوضات هذه الذكرى العطرة، قيم الإخلاص والتقوى فليلة القدر؛ دعوة ربانية لتجديد الأرواح، والتمسك بحبل الله المتين نسأل الله أن يفيض من بركاتها على مصرنا الغالية، والعالم اجمع بالخير واليمن والسلام.



الجيش الإسرائيلي: نشن هجمات واسعة ضد البنية التحتية للنظام الإيراني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن "الجيش الإسرائيلي" أنه يشن هجمات واسعة ضد البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران وشيراز وتبريز.

الرئيس السيسي يصل إلى مقر الاحتفال بليلة القدر

وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الاحتفال بليلة القدر.

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في هضبة العدل

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن حزب الله أعلن تنفيذ عملية جديدة استهدفت تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال، وذلك للمرة الثانية، ضمن سلسلة عمليات متزامنة على الحدود اللبنانية الجنوبية.

الغذاء العالمي: الوضع الإنساني في لبنان مؤلم

قالت رشا أبو ضرغام، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع لـ الأمم المتحدة في لبنان، إن هناك أكثر من 160 ألف شخص نازح داخل مراكز إيواء ومدارس وغيرها، مؤكدة أن العدد الحقيقي أكبر بكثير لأن بعض العائلات انتقلت إلى العيش مع عائلاتهم في الأماكن البعيدة عن الحدود.

الأرصاد تعلن مفاجأة بحالة الجو خلال الـ 48 ساعة المقبلة.. فيديو

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة ستكون مستقرة على البلاد، موضحًا أن البلاد خلال فترة النهار تشهد أجواءً دافئة.

من الفراعنة إلى اليوم.. تاريخ كحك العيد في مصر

قالت الدكتورة ولاء محمد، أستاذ التاريخ الإسلامي والمحاضر الدولي، إن كحك العيد يعد من أقدم مظاهر الاحتفال في مصر، حيث تعود جذوره إلى الحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أن المصريين القدماء عرفوا صناعة الكعك واستخدموه في الأعياد والطقوس الدينية منذ آلاف السنين.

نصائح لمرضى الحساسية للتعامل مع التقلبات الجوية.. الحل في محلول الملح

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من تأثير التقلبات الجوية والرياح المحملة بالأتربة على صحة الجهاز التنفسي، خاصة لدى الأطفال ومرضى الحساسية، مؤكدًا أن التغيرات المفاجئة في الطقس خلال هذه الفترة تساهم في زيادة حالات التهاب الحلق والأنف ونوبات الحساسية.

محلل عراقي يشيد بتدخل الرئيس السيسي لوقف الحرب بالمنطقة

أكد المحلل السياسي العراقي باسل الكاظمي، أن المنطقة خلال هذه الفترة على صفيح من النار، وأنه كان يتوقع أن بتدخل العقلاء في المنطقة لوقف الحرب الحالية، التي سيكون لها تأثير على المنطقة بالكامل.