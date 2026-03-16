الرئيس السيسي يصل إلى مقر الاحتفال بليلة القدر

وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الاحتفال بليلة القدر.

وتستعد قنوات التلفزيون المصري لبث حفل تكريم الفائزين في برنامج «دولة التلاوة» .



جوائز برنامج دولة التلاوة

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة نحو 3 ملايين جنيه مصري، على أن تحسم النتائج لجنة تحكيم جديدة تضم تسعة أعضاء من علماء الأزهر الشريف، برئاسة الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة الأزهر لمراجعة المصحف الشريف، وبمشاركة قارئ الإذاعة الشيخ طه النعماني.

ويحصل الفائزان في كل فرع على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا وبثّه عبر قناة مصر للقرآن الكريم، وإمامة المصلّين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان

كما تُمنح جوائز مالية للمركزين الثاني والثالث في كل فرع، بقيمة 500 ألف جنيه و250 ألف جنيه على التوالي.

ويترقب الجمهور هذه الأمسية القرآنية التي تحتفي بأصوات قرآنية متميزة من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم المواهب في تلاوة القرآن الكريم وإبراز النماذج المضيئة من قراء مصر.