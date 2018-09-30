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رياضة

جوارديولا يستبعد ميندي من الفريق بسبب تأخره 3 ساعات.. تعرف على التفاصيل

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:50 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن أستبعد ميندي الظهر الأيسر من الفريق الأول بسبب تأخره 3 ساعات عن جلسة علاجه.

ونشر موقع "جول" أن جوارديولا نفذ صبره من ميندي بسبب أسلوبه خارج الملعب، كشف الموقع أنها لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها ميندي التنبيه بعد أن تم تغريمه بسبب تأخره عن التدريب قبل افتتاح الدوري الإنجليزي أمام آرسنال.

وكان السيتزينز قد تعاقدوا مع ميندي في الصيف قبل الماضى بـ57 مليون استرليني كأغلى مدافع فى العالم وقتها، قد غاب عن أغلب مباريات الفريق الموسم الماضي بسبب الإصابة.

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