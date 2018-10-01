CNN: قادة العالم سيندمون بسبب ضحكهم على دونالد ترامب.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إدارته حققت مالم تحققه أي إدارة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما ثار ضحك الدبلوماسيين والقادة المتواجدة داخل القاعة، الأمر الذي أدهش ترامب وصمت قليلا و قال "في الحقيقة لم أتوقع رد الفعل هذا، لكن حسنا".



نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا بعنوان "ربما يندم زعماء العالم لضحكهم على دونالد ترامب"، وأن ترامب حين صمت كان يبدو أنه يشعر بأن الأنا المتضخمة والطفولية لديه تتعرض للهجوم.



وجاء به أن شبكات الأخبار بما فيها "سي إن إن" نشرت مقطع قديم لترامب قال فيه "إنهم يضحكون علينا"، وكان يقصد حينها أن العالم يضحك على إدراة الرئيس السابق باراك أوباما.



وذكرت مضيفة أن زوجة ترامب، ميلانيا، قالت سابقا إنه لا يجب العبث في الرئيس "كما تعلمون الآن، إذا هاجمته، فسوف يرد الصاع بـ10".



ولفتت إلى واقعة حدثت عام 2017، حين قال ترامب في كلمته لموظفي "سي آي إيه" لقد ألقيت خطابا، ونظرت للخارج، كان الحقل مليئا بالحشود، بدا عددهم وكانهم مليون أو مليون ونصف"، لتتناقل الصحف صور الحشود التي تحدث عنها والتي أظهرت أن أعداد الحضور كانت قليلة، لكن ترامب شن هجوما بعدها على الصحفيين.



وأضافت أن ترامب سئل بعد يومين من واقعة الضحك، ورد بأن الأخبار التي نشرت في هذا الصدد كاذبة، وأن زعماء العالم ضحكوا معه ولم يضحكوا عليه. وأكد أن العالم أصبح يحترم الولايات المتحدة من جديد بعدما كانت لا تحظى بالاحترام في السابق.



لكن التقرير يرى أن ترامب سيغير لهجته مع الذين ضحكوا خلال كلمته وسيكون هناك ثمن، والدليل في الماضي، عندما حذر ترامب في العام الماضي بالأمم المتحدة 180 من القادة كانوا أمامه في القاعة "إننا نلقي نظرة فاحصة على المساعدات الخارجية الأمريكية ... وفيما هو آت، سنقدم المساعدات الخارجية فقط لأولئك الذين يحترموننا وبصراحة من هم أصدقائنا ويصوتون معنا". وبالفعل أصدرت الإدارة الأمريكية قائمة بأفضل الدول التي تصوت لصالح الولايات المتحدة وأسوأ دول تصوت ضد رغبة واشنطن تمهيدا لإعادة صياغة المساعدات وفقا لهذه القائمة.



كما ظهر ذلك في تغير طريقته مع رئيس وزارء كندا، جاستن ترودو، حيث عامله ترامب بتجاهل ورفض عقد اجتماع معه خلال الجمعية العامة بعد هجوم ترودو عليه خلال مؤتمر صحفي.



