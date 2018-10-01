ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

CNN: قادة العالم سيندمون بسبب ضحكهم على دونالد ترامب.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:07 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إدارته حققت مالم تحققه أي إدارة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما ثار ضحك الدبلوماسيين والقادة المتواجدة داخل القاعة، الأمر الذي أدهش ترامب وصمت قليلا و قال "في الحقيقة لم أتوقع رد الفعل هذا، لكن حسنا".

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا بعنوان "ربما يندم زعماء العالم لضحكهم على دونالد ترامب"، وأن ترامب حين صمت كان يبدو أنه يشعر بأن الأنا المتضخمة والطفولية لديه تتعرض للهجوم.

وجاء به أن شبكات الأخبار بما فيها "سي إن إن" نشرت مقطع قديم لترامب قال فيه "إنهم يضحكون علينا"، وكان يقصد حينها أن العالم يضحك على إدراة الرئيس السابق باراك أوباما.

وذكرت مضيفة أن زوجة ترامب، ميلانيا، قالت سابقا إنه لا يجب العبث في الرئيس "كما تعلمون الآن، إذا هاجمته، فسوف يرد الصاع بـ10".

ولفتت إلى واقعة حدثت عام 2017، حين قال ترامب في كلمته لموظفي "سي آي إيه" لقد ألقيت خطابا، ونظرت للخارج، كان الحقل مليئا بالحشود، بدا عددهم وكانهم مليون أو مليون ونصف"، لتتناقل الصحف صور الحشود التي تحدث عنها والتي أظهرت أن أعداد الحضور كانت قليلة، لكن ترامب شن هجوما بعدها على الصحفيين.

وأضافت أن ترامب سئل بعد يومين من واقعة الضحك، ورد بأن الأخبار التي نشرت في هذا الصدد كاذبة، وأن زعماء العالم ضحكوا معه ولم يضحكوا عليه. وأكد أن العالم أصبح يحترم الولايات المتحدة من جديد بعدما كانت لا تحظى بالاحترام في السابق.

لكن التقرير يرى أن ترامب سيغير لهجته مع الذين ضحكوا خلال كلمته وسيكون هناك ثمن، والدليل في الماضي، عندما حذر ترامب في العام الماضي بالأمم المتحدة 180 من القادة كانوا أمامه في القاعة "إننا نلقي نظرة فاحصة على المساعدات الخارجية الأمريكية ... وفيما هو آت، سنقدم المساعدات الخارجية فقط لأولئك الذين يحترموننا وبصراحة من هم أصدقائنا ويصوتون معنا". وبالفعل أصدرت الإدارة الأمريكية قائمة بأفضل الدول التي تصوت لصالح الولايات المتحدة وأسوأ دول تصوت ضد رغبة واشنطن تمهيدا لإعادة صياغة المساعدات وفقا لهذه القائمة.

كما ظهر ذلك في تغير طريقته مع رئيس وزارء كندا، جاستن ترودو، حيث عامله ترامب بتجاهل ورفض عقد اجتماع معه خلال الجمعية العامة بعد هجوم ترودو عليه خلال مؤتمر صحفي.

ترشيحاتنا

شيتوس: تألق حسين الشحات بالإمارات تسبب في سعادتي وحزني معًا.. فيديو

100 ألف دولار سبب كارثة تسونامي.. ومقتل المئات في إندونيسيا

النادي المصري ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

كلوب يوضح سبب الاحتفال مع محمد صلاح في مباراة تشيلسي

ننشر تفاصيل وفاة صفوت عبد الحليم نجم الأهلي السابق

مدرب الأهلي السابق ينعى صفوت عبد الحليم

الحرس الثورى يستهدف سوريا بصواريخ باليستية انتقاما لهجوم الأهواز

اعتداء على سائق تاكسى بالسلاح النارى أعلى كوبري.. فيديو

Oppo تطلق Realme 2 Pro .. المواصفات والسعر .. فيديو وصور

حلف الناتو يعلن تأييده استفتاء تغيير اسم مقدونيا.. لهذا السبب

وصفة بجنيهين للتخلص من اسمرار الكوعين والركبتين

حنفي: زيادة عدد التأشيرات للمصريين بالسعودية للعاملين بمجال المقاولات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟