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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:53 ص
صدى البلد
آية الجارحي
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018، في سوق العبور للجملة، حيث شهدت أغلب السلع ثباتا..

وسجلت أسعار الطماطم ما بين 3.5 إلى 6.7 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس أسعارًا تتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات، والبصل ما بين 4 إلى 5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 6 جنيهات، والفاصوليا 13 جنيها، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والخيار يسجل 6 جنيهات، والبامية سجلت 13 جنيهًا، والباذنجان البلدى 4.50 جنيه.

وسجلت أسعار الفاكهة ،حيث سجل البرتقال البلدي 2.50 جنيه للكيلو، وأبو سرة 4 جنيهات للكيلو، والعنبي البناتي الأصفر 12 جنيها للكيلو، والأحمر 10 جنيهات للكيلو، المانجو يتراوح بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو، والعويسي الأعلى جودة من 24 لـ 30 جنيها، والجوافة 6.50 جنيه، والرمان 6 جنيهات، والتين 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو التفاح الامريكى 25 جنيها، والتفاح الجولدن 23 جنيها، والتفاح اللبنانى 23 جنيها، والبلح الرملي 6 جنيهات، والبلح السلمى 14 جنيها.

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