تصريح جديد من كيم كارداشيان للرد على اتهامات زوجها كاني ويست

كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال حلقتها في مسلسل Keeping Up With the Kardashians عن أنها بدأت إهمال زوجها مغني الراب كاني ويست بعد إنجابها لأطفالها الثلاثة نورث، وسانت وشيكاغو.





وقالت كيم لشقيقتها كلوي كاردشيان إنه نشب خلاف بينها وبين كاني لأنه اتهمها بأنها تعتني بأبنائها أكثر منه، قائلا: "أنا أصنع لكِ ملابس حول العالم من خلال ماركتي Yeezy وأنتِ تعاملينني بهذا الأسلوب".