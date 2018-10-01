ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تصريح جديد من كيم كارداشيان للرد على اتهامات زوجها كاني ويست

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال حلقتها في مسلسل Keeping Up With the Kardashians عن أنها بدأت إهمال زوجها مغني الراب كاني ويست بعد إنجابها لأطفالها الثلاثة نورث، وسانت وشيكاغو. 

وقالت كيم لشقيقتها كلوي كاردشيان إنه نشب خلاف بينها وبين كاني لأنه اتهمها بأنها تعتني بأبنائها أكثر منه، قائلا: "أنا أصنع لكِ ملابس حول العالم من خلال ماركتي Yeezy وأنتِ تعاملينني بهذا الأسلوب".

ومسلسل Keeping Up With the Kardashians يعرض أسبوعيا وفي كل حلقة تكشف نجمات تلفزيون الواقع عن أسرار في حياتهن الشخصية، ويتم تصوير الحلقات داخل المنزل اللاتي يعشن فيه.

موضوعات متعلقة

كيم كاردشيان تكشف سبب توقفها عن الإنجاب

كيم كارداشيان تنتظر ابنا ثالثا دون حمل!

3 نجمات من عائلة كاردشيان يستقبلن أطفالهن في نفس الشهر .. تعرف على التفاصيل

كيم كاردشيان تجبر كاني ويست على القيام بهذا الشيء

كورتني كاردشيان تنضم لقائمة الحوامل في عائلة "keeping up with kardshains"

شاهد .. كروت أعياد الكريسماس لكيم كاردشيان وعائلتها

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف الأفريقية والقنوات الناقلة

تشييع جثمان صفوت عبد الحليم لمثواه الأخير .. فيديووصور

تصريح جديد من كيم كارداشيان للرد على اتهامات زوجها كاني ويست

ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو

جدول مباريات الدور التمهيدي الخامس لكأس مصر.. مستند

طفلة شجاعة تهاجم لصوصا مسلحين اقتحموا منزلها لسرقته .. فيديو

محمد صلاح ينشر صورة جديدة من منزله

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان.. صيدلانية تعشق الرقص وتمارس اليوجا

الأزهر ينتصر للمرأة ويحظر نقلها من المعاهد الأزهرية إلا برغبتها

خبير إلكتروني: فيسبوك يتجسس صوتيا على مستخدميه.. فيديو

وزيرة السياحة: نقل مختلف لاحتفالية تعامد الشمس بأبو سمبل هذا العام..فيديو وصور

احذر..التموين تقرر إلغاء هذه البطاقات التموينية الشهر المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريب ميداني لتنفيذ سيناريو محاكاة لمواجهة السيول بسوهاج..فيديو وصور

محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور

محافظ أسوان يشكر العناني والمشاط للمشاركة بمؤتمر الشركات البلجيكية..فيديو وصور

وزيرة السياحة: نقل مختلف لاحتفالية تعامد الشمس بأبو سمبل هذا العام..فيديو وصور

رئيس الوزراء يشيد بمنظومة التعليم الجديدة أثناء زيارة لمدرسة بشرم الشيخ ..صور

فيديو

صحة أسيوط: مبادرة القضاء على فيروس سي عالمية.. فيديو
محافظة الغربية تنظم حملة للتبرع بالدم فى طنطا.. فيديو وصور
ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو
خبير إلكتروني: فيسبوك يتجسس صوتيا على مستخدميه.. فيديو
القليوبية تستهدف 3 ملايين مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟