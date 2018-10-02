نادين مجدي تقدم رقصة بالطرح في مسابقة Miss Talent.. صور

قدمت نادين مجدي، متسابقة ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٩، رقصة، باستخدام الطُّرَح، في مسابقة Miss Talent ضمن فعاليات اختيار"Miss Egypt - بنت مصر" والتي تقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى.



وعرضت كل متسابقة موهبتها أمام لجنة التحكيم، والتي تتنوع بين الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية وأخرى مختلفة، وذلك حتى تتأهلن للنهائيات.



ومن المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة، بعد غد، الخميس "4 أكتوبر"، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية، حيث يحييه الفنان رامي جمال.