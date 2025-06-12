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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطلب من وزير الثقافة| محمد هنيدي يفتتح أهم مسرح تاريخي بمصر بهذا العرض

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم المسرح المصري وتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، النجم الكبير محمد هنيدي، بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، لبحث تقديم عروض مسرحية في عدد من محافظات الجمهورية.

تناول اللقاء سُبل التعاون المشترك في إنتاج وتقديم عروض مسرحية نوعية خلال الفترة المقبلة، على أن تُقام في عدد من المحافظات.

وأكد وزير الثقافة أن المشروع يأتي استكمالًا لاستراتيجية الوزارة في نشر الفنون وتوسيع رقعة العمل الثقافي، وتعزيز التعاون مع نجوم الفن والقطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق العدالة الثقافية،وخروج عروض مسرح الدولة من العاصمة إلى الأقاليم.

ورحّب الدكتور أحمد فؤاد هنو بالنجم محمد هنيدي في بيته وزارة الثقافة المصرية، وعلى خشبة مسرح الدولة التي شهدت انطلاقته الأولى، مؤكدًا أن هنيدي يُعد أحد أبرز رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي، وأن التعاون معه يُمثل خطوة مهمة في ظل جماهيريته الواسعة وقدرته على جذب مختلف الأعمار، مشددًا على أن الوزارة ترحب بهذا التعاون ضمن خطة طموحة لإشراك نجوم مصر في دعم المسرح.

اتفق الجانبان على أن تكون الانطلاقة بعرض مسرحي يُقدَّم مع بداية الموسم المسرحي على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، بعد افتتاح أعمال تطويره ورفع كفاءته، في خطوة تؤكد عودة الحياة إلى المسارح التاريخية كمنابر ثقافية وجماهيرية مؤثرة.

من جانبه، أعرب محمد هنيدي عن سعادته بلقاء وزير الثقافة، مؤكدًا استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة في تقديم عروض مسرحية هادفة تُسهم في نشر البهجة والوعي الثقافي في ربوع الوطن، وخاصة في المحافظات التي تفتقر إلى الفعاليات الفنية الكبرى.

وزارة الثقافة المسرح المصري القطاع الخاص الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

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