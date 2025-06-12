رئيس جهاز العاشر من رمضان يسلّم "كشك" لأسرة الطفلة روناء ضحية الاعتداء | صور

سلّم المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، كشكًا لأسرة الطفلة روناء، ضحية واقعة الاعتداء التي شهدها الحي العاشر بالمجاورة الرابعة، وذلك بهدف توفير مصدر دخل كريم يضمن للأسرة حياة مستقرة وآمنة بعيدا عن ظروف الشارع القاسية.

أكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان انه ساهمت عدد من الشركات الصناعية في تمويل الكشك ضمن جهودها في مجال المسؤولية المجتمعية، تأكيدا على التكافل المجتمعي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة، وتوفير سبل العيش الكريم.

من جانبها، أعربت أسرة الطفلة روناء عن شكرها وامتنانها لهذه المبادرة النبيلة، التي عكست روح المسؤولية المجتمعية وحرص الدولة على صون كرامة مواطنيها، خاصة في وقت الأزمات.