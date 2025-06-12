تكليف 11 وكيلا بمهام جديدة بمركز البحوث الزراعية

بناء علي توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وفي اطار خطة إعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء ورفع الكفاءة تم تكليف كلا من :- الدكتور هيثم عبد اللطيف وكيلا لمعهد بحوث الأراضي والمياة والبيئة لشؤون البحوث والدكتور محمد عيد عبد الحميد وكيلا للمعهد لشؤن الإرشاد والتدريب والدكتور سيد أحمد التهامي وكيلا للمعهد لشؤن البيئة.

معهد بحوث الاقتصاد الزراعي الدكتور حماد حسني احمد وكيلا للمعهد لشؤن البحوث والدكتور اشرف محمد الضالع وكيلا للمعهد لشؤون الإرشاد والتدريب والدكتورة منال السيد محمد وكيلا للمعهد لشؤون البيئة.

المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية محمد السيد فرج وكيلا للمعمل لشؤون البحوث والدكتور محمد ابراهيم سلامة وكيلا للمعمل لشؤون الإنتاج الدكتورة نجلاء اسماعيل وكيلا للمعمل لشؤون الإرشاد والتدريب.

البنك القومي للجينات الدكتور حسام عبد المقصود وكيلا البنك لشؤون البحوث والدكتور سليمان عبد المعبود وكيلا للبنك لشؤون الإرشاد والتدريب.



هذا ويتقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بخالص التهنئة لوكلاء المعاهد الجدد متمنين لهم التوفيق في مهمتهم فضلا عن تقديم الشكر والتقدير لوكلاء المعاهد السابقين على ما بذلوة من جهد خلال فترة عملهم متمنين لهم التوفيق.

تقديم كافة وسائل الدعم

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية انه سوف يتم تقديم كافة وسائل الدعم للوكلاء الجدد