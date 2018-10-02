الزناتي: تكريم اسم المشير أحمد إسماعيل في نقابة الصحفيين.. الخميس

أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط، أن نقابة الصحفيين تستعد لتقديم احتفالية الصحفيين بعد غد الخميس في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.



وقال خلال تصريحات صحفية إن الاحتفالية ستشهد تكريم اسم المشير أحمد اسماعيل وزير الدفاع فى حرب أكتوبر.



ومن المقرر أن يحضر نجله السفير محمد أحمد إسماعيل التكريم، حيث يتسلم درع نقابة الصحفيين لروح والده البطل إبان الحرب.