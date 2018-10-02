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تعليم

وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره البحريني لإعلان سبل التعاون بين البلدين.. اليوم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عصر اليوم، الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير تعليم دولة البحرين، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج المنعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2018.

ومن المقرر أن يشهد هذا المؤتمر الإعلان عن سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

جدير بالذكر أن الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج، يقام لأول مرة على أرض مصر كأول ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي، ويضم مجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات «الجرافيك، والرسم، والتصوير، والتفصيل، والأنشطة الرياضية، وكرة القدم»، وإبراز مواهبهم.

ويتضمن الملتقى مجموعة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية لطلاب الاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم.

كما يتيح هذا الملتقى لطلاب الاحتياجات الخاصة عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة، ويعتبر أول نافذة تمكن طلاب الاحتياجات الخاصة من التعبير عن أنفسهم وقدراتهم الخاصة في تخطي العقبات.

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