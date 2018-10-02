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رياضة

ديبالا يسجل هدفا عالميا في شباك يونج بويز بدوري الأبطال.. فيديو

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تمكن فريق يوفنتوس من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه يونج بويز في بداية المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد أليانز ستاديوم (تورينو)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

سجل باولو ديبالا الهدف الأول لفريقه يوفنتوس عن طريق تسديدة رائعة تسلمها على الطائر داخل منطقة الجزاء، وأسكنها الشباك ببراعة شديدة في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

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