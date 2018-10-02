السفارة الألمانية تحتفل بعيدها الوطني تحت شعار المياه حياة بحضور وزير الري

احتفلت السفارة الألمانية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بعيدها الوطني تحت شعار المياه حياة، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.



وتناول الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن التعاون المصري الألماني في مجال المياه، وكذلك معرض رسومات لطلاب المدارس الألمانية بالقاهرة حول المياه وأهميتها.



من ناحية أخرى، اجتمع وزير الرى بالدكتور عماد فوزى مصطفى بالمركز القومى لبحوث المياه لمتابعة أنشطة المشروع الإيطالى الخاص بتأهيل الترع وتبطين المساقى الخصوصية بالفيوم لتقييم أنشطة المشروع.



وعقد عبد العاطي اجتماعا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، لمراجعة موقف الإزالات على طول مجرى نهر النيل والتأكيد على استمرار حملة الإزالات لكافة أشكال التعدى بجميع محافظات الجمهورية الواقعة على نهر النيل، كما استعرض مع المهندسة نادية عبدالحميد رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، الأعمال التى يقوم قطاع التوسع الأفقى بتنفيذها، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد رشاد رئيس الإدارة.