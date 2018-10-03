اتحاد القدم السعودي يدخل مرحلة تاريخية بتزكية الفواز.. اليوم

يدخل الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، مرحلة تاريخية جديدة، بتزكية قصي الفواز رئيسا لمجلس الإدارة، في اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد ظهر اليوم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، والذي يسبقه اجتماع أعضاء الجمعية العمومية غير العادية.



وكشفت صحيفة الرياضية، أن الفواز فرغ من تسمية بعض اللجان وفي مقدمتها المسابقات والاحتراف والحكام، تمهيدًا للإعلان عنها بعد تزكيته مباشرة.



وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تزكية رئيس مجلس الإدارة، بعد أن شهدت الدورة الأولى منافسة بين أحمد عيد وخالد المعمر وانتهت بفوز الأول، وفي الدورة الماضية فاز عادل عزت بمنصب الرئيس بعد منافسة مع سلمان المالك وخالد المعمر ونجيب أبو عظمة.