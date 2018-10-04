برنامج الإصلاح الاقتصادي يحصد إشادة دولية جديدة.. البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو إلى 5.6% العام الجاري.. مصر تحقق أعلى من ضعف النمو في دول شمال أفريقيا

توقعاته بزيادة نمو الاقتصاد المصري من 5.5% إلى 5.6% العام الحالي

تقلص عجز الحساب الجاري خلال الـ 9 أشهر الأولى لـ2% مقابل 5%

ارتفاع مشاركة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي 3.5%