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رياضة

وزارة الرياضة تمهل الأهلي 15 يوما لتسوية ملاحظات اللجنة الرقابية ..مستندات

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:15 ص
صدى البلد
ريهام بكير
أكّد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن لجان وزارة الشباب والرياضة الرقابية مستمرة في أداء عملها والانتهاء فعليًا من فحص بعض الملفات ورصد المخالفات للبت فيها.

وعن تقرير اللجنة بشأن مخالفات النادي الأهلي، قال "صبحي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، هناك مدة قانونية للرد على ملاحظات اللجنة، وهي ١٥ يومًا من تاريخ استلام التقرير.

وكانت اللجنة الرقابية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بفحص بعض الأعمال داخل نادي الأهلي، قد أعدت تقريرًا شمل 22 ملاحظة من بينها حالات تهرب ضريبي، وغيرها من المخالفات المالية، وطالبت اللجنة إدارة النادي، بتقديم ما يفيد بإزالة أسباب الملاحظات خلال مدة أقصاها أسبوعان.

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