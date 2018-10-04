ماسك اللبن والدقيق لتبيض البشرة

تسعى الفتيات للوصول إلى حل سهل وصحي لتفتيح بشرتها وتنقيتها من الشوائب، وفي الحقيقة أن الأمر سهل ما دمت تستخدمين الماسكات الطبيعية المصنوعة في المنزل.



لذلك قدمت خبيرة التجميل و الصحة رشا شلباية على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ماسك الدقيق والحليب لتفتيح البشرة والتخلص من فروق ألوان البشرة التي تصيب البعض من التعرض لأشعة الشمس.



ماسك الدقيق واللبن لتفتيح البشرة:

- اخلطي هذه المكونات جيدا لمدة لا تقل عن 4 دقائق حتى يصبح المزيج كالعجين.

- ضعي العجين على وجهك واتركيه مدة لا تقل عن 20 دقيقة.

-يمكن تكرار هذه الوصفة على الوجه 3 مرات أسبوعيا لنتيجة أفضل.