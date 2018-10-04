الاحتفال بأطفال الرعاية الاجتماعية بالشرقية بمشاركة 8 مؤسسات.. غدا

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي غدًا الجمعة بالتعاون مع الشباب والرياضة المرحلة الثانية من الاحتفاليات لأطفال مؤسسات الرعاية بمحافظة الشرقية بمشاركة 8 مؤسسات رعاية من محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة ودمياط والمنوفية والشرقية ودور التربية ودار الحرية، وذلك تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى.



وأكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية أن 200 طفل سيشاركون في الاحتفالية التي ستستمر حتى يوم السبت 6 أكتوبر، وأكدت أن الاحتفالية ستشهد تنظيم مباريات كرة قدم ومسابقات لياقة بدنية بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية، وأضافت الألفى أن التضامن تتولى توفير مكان إقامة الأطفال المشاركين وتوفير مقر لإقامة الأنشطة أيضًا المشرفين، كما تتحمل وزارة الشباب والرياضة توفير وجبات للأطفال المشاركين والقائمين على التنفيذ، وأوضحت الألفى أنه قد سبق تنفيذ المرحلة الأولى للاحتفالية بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 200 طفل ل 6 مؤسسات رعاية من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والقاهرة، كما أوضحت أن تلك الأنشطة تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للأطفال في دور الرعاية من أجل إعادة دمجهم بالمجتمع.



وأشارت الألفي أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنى حاليًا استراتيجية جديدة لرفع كفاءة وجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية (الأيتام – المسنين) وذلك من خلال استحداث آلية تتسم بالشمولية والجودة والاستدامة، وذلك لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبناء قدرات العاملين بها والقائمين على إدارتها والإشراف عليها حتى تتمكن تلك المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل ، كما لفتت الألفي إلى قيام الوزارة بوضع معايير جودة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من بناء منظومة متكاملة لتحقيق الجودة الشاملة والتنمية المستدامة وفقًا لرؤية الدولة 2030م ، كما تهدف هذه المعايير إلى قياس الجودة داخل مؤسسات الرعاية ومتابعة نتائج التغيير المؤسسي بدور الرعاية ومن ثم تقييم درجة التقدم في تطوير الجودة داخل هذه المؤسسات.

