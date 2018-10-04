قيادي بمستقبل وطن عن ذكرى 6 أكتوبر: الجيش يقود ملحمة الحرب والتنمية

هنأ القبطان أحمد مرعي، أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي بحزب مستقبل وطن بالجيزة، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم، بالذكرى الـ 45 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن المصريين ضربوا أروع أمثلة البطولة والانتصار خلال الحرب.



وأضاف مرعي في بيان له، أن الجيش لا يزال يقود ملحمة الحرب والتنمية ويضرب أروع الأمثلة في حماية الأمن القومي المصري والعربي والأفريقي، بمكافحة الإرهاب لتحقيق الاستقرار بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية الشاملة ورؤية الدولة 2030، مطالبا الشعب المصري بالمزيد من الوحدة والوقوف يدا واحد –كعهده دائما- خلف القوات المسلحة والرئيس في الحرب على الإرهاب.



واختتم أمين السياسات بمستقبل وطن بيانه، بتوجيه التحية لجميع شهداء وأبطال حرب اكتوبر وأسرهم، وكذا جميع شهداء الوطن وضحايا الإرهاب، متمنيا التوفيق للقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي في حربها على الإرهاب وتحقيق التنمية.